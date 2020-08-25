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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8657865886598660
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:35

  ol_zy написав:
  maksim_dmitrenko написав:Вэб версия Приват24 стала исключительно украиноязычной. Переключить язык интерфейса уже нельзя.
Т.е. все работало. По опросам 75% клиентов использовали русский при работе в вэб, и теперь его выбрать нельзя. Действительно, мало ли чего хотят клиенты, у нас тут политика!
Ну ладно, приватбанк идет следом за рошеном и макдональдсом. Я оплачивал пару тыс процентов за кредитные средсва. Теперь перейду в другой банк, который не действует в угоду политическому курсу, а думает о клиентах.

есть там русский и английский в самом низу (проскролить до конца) справа.

клятий барига і марадьор винен - по знайомству з керівництвом привата попросив сховати кнопку рузкого єзика подалі ...
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:44

Re: Приватбанк

Подскажите, кто знает, на какой адрес отсылать письмо в Приватбанк. В интернете я нашла 2 адреса- один г.Киев, это юридический адрес, а второй г.Днепр- для корреспонденции.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:50

ramzes4

https://next.privat24.ua/settings/profile
И внизу выбор языка https://prnt.sc/u5eppr
Это для новой бета версии.

Вот разговор
https://clip2net.com/s/48QZ2Kp
Сейчас при входе в приват снова спрашивает, видимо вернули.
maksim_dmitrenko
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:33

  maksim_dmitrenko написав:Это для новой бета версии.

Вот разговор
https://clip2net.com/s/48QZ2Kp
Сейчас при входе в приват снова спрашивает, видимо вернули.

Настройки новой, влияют и на старую. Но как-то криво.
Если из новой перейти обратно в старую, то она отображается на русском
https://prnt.sc/u5hrg0
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:44

Никогда не обращал внимания и не запоминал, на каком языке работает приложение. Интересует содержание. Чего и всем желаю.
P.S. Хотя нет, с английским пару раз были случаи, когда приходилось уточнять нестандартно переведенные термины. Но это не вина языка.
acsir
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:52

Приватовские ПОДАТИ

Если пополнять свою же карту УНИВЕРСАЛЬНУЮ , да при ее наличии, да в кассе отделения - ПОДАТЬ 0,2% рисуется. Подать ввели с 01-07.
Кассир дал 2 квитанции , прошел загрядотряды на 3700 (позвоните и оцените ) таки добился правды. Приехали - слазьте.
Смотрел на сайте - висит бесплатно. Кассир за комис ни слова.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:59

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:По номеру счета ни приват, ни пэйхаб, ни портя - готового шаблона не нашли (оно и понятно счета облгазсбытам только открыли). В итоге комис получился такой


Також маю проблему з № рахунку. Якщо ввожу ібан, то рахує як бездоговірний платіж і нема куди толком впхати номер особового рахунку. Якщо пошук по номеру особового рахунку, то ібан не той, який в рахунку на "енергонезалежність". А якщо з 104, то там тільки iPay.ua з неслабим комісом. З абанки вроді без комісії і за кредитні, але куди номер особового рахунку впхати?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:02

  Ой+ написав:
  Flamingo написав:По номеру счета ни приват, ни пэйхаб, ни портя - готового шаблона не нашли (оно и понятно счета облгазсбытам только открыли). В итоге комис получился такой


Також маю проблему з № рахунку. Якщо ввожу ібан, то рахує як бездоговірний платіж і нема куди толком впхати номер особового рахунку. Якщо пошук по номеру особового рахунку, то ібан не той, який в рахунку на "енергонезалежність". А якщо з 104, то там тільки iPay.ua з неслабим комісом. З абанки вроді без комісії і за кредитні, але куди номер особового рахунку впхати?

У реквізитах СЕП лише одне універсальне поле для заповнення довільними даними - призначення платежу. Подивіться, як воно заповнено на ipay чи де Ви знайшли реквізити "на егергонезалежність".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:15

Ой+ там смотрите когда вы формируете счет на оплату на сайте 104.юа - то номер этого счета и есть ваш лицевой в облгазсбыте. То есть я если надумаю его как-то платить то буду тулить в назначение платежа. Там тексовка самого облгазсбыта дЮже наворочено-длинная - включает такую конструкцию "с 1 октября ТЕКУЩЕГО ГОДА по 31 марта СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА" - вот это все сокращается "до с 1.10.20 по 31.03.21" и добавляется "согласно счета №0600******* от 24.08.2021"

UPD. Кстати проверил - приват уже создал шаблон по новому счету облгазсбыта. Номер лицевого счета ввести можно, но мой номер пока не подтягивается - пишет "Коментар від отримувача ТОВ облгаз збут (Плата за газ по акції «Твоя енергонезалежність»): Данные не обнаружены". Думаю если на днях нормально шаблон допилят да еще если и сделают комис 1 грн. - то можно платить
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:51

  Goodman написав:Если пополнять свою же карту УНИВЕРСАЛЬНУЮ , да при ее наличии, да в кассе отделения - ПОДАТЬ 0,2% рисуется. Подать ввели с 01-07.
Кассир дал 2 квитанции , прошел загрядотряды на 3700 (позвоните и оцените ) таки добился правды. Приехали - слазьте.
Смотрел на сайте - висит бесплатно. Кассир за комис ни слова.

Труд кассира оплачивается,логично
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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