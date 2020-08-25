навіщо вам ті касси,
краще годуйте зелені ТСО
там і весело і безкоштовно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:00
Re: Приватбанк
навіщо вам ті касси,
краще годуйте зелені ТСО
там і весело і безкоштовно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 сер, 2020 07:12
Суммы разные,и для випов,не премиум,закрывают кассу и сбоку принимают кеш
никому не верю
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:47
Платил на АлиЭкспресс с кдв$. Жду возврат денег. Зачисление возврата на кдв будет с комисом?
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