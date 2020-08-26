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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8658865986608661
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:00

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Если пополнять свою же карту УНИВЕРСАЛЬНУЮ

навіщо вам ті касси,
краще годуйте зелені ТСО :)
там і весело і безкоштовно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 07:12

  greenozon написав:
  Goodman написав:Если пополнять свою же карту УНИВЕРСАЛЬНУЮ

навіщо вам ті касси,
краще годуйте зелені ТСО :)
там і весело і безкоштовно

Суммы разные,и для випов,не премиум,закрывают кассу и сбоку принимают кеш
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:47

Платил на АлиЭкспресс с кдв$. Жду возврат денег. Зачисление возврата на кдв будет с комисом?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:05

Re: Приватбанк

andreyiskra, нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:31

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:UPD. Кстати проверил - приват уже создал шаблон по новому счету облгазсбыта. Номер лицевого счета ввести можно, но мой номер пока не подтягивается - пишет "Коментар від отримувача ТОВ облгаз збут (Плата за газ по акції «Твоя енергонезалежність»): Данные не обнаружены". Думаю если на днях нормально шаблон допилят да еще если и сделают комис 1 грн. - то можно платить
По ходу приват пофіксив оплату на реквізити спецрахунку по "енергонезалежности" - у мене вже в нексті підтягівається і номер особового рахунку і дає ввести ПІБ та адресу адрес. Ну і комісія зменшилась з 3 до 1 грн. незалежно від суми
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:31

Re: Приватбанк

  Alien написав:По ходу приват пофіксив оплату на реквізити спецрахунку по "енергонезалежности" - у мене вже в нексті підтягівається і номер особового рахунку і дає ввести ПІБ та адресу адрес. Ну і комісія зменшилась з 3 до 1 грн. незалежно від суми


Тільки сьогодні все запрацювало як мало бути, коміс з кредитних 1 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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