навіщо вам ті касси,
краще годуйте зелені ТСО
там і весело і безкоштовно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:00
Re: Приватбанк
навіщо вам ті касси,
краще годуйте зелені ТСО
там і весело і безкоштовно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 сер, 2020 07:12
Суммы разные,и для випов,не премиум,закрывают кассу и сбоку принимают кеш
никому не верю
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:47
Платил на АлиЭкспресс с кдв$. Жду возврат денег. Зачисление возврата на кдв будет с комисом?
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:05
Re: Приватбанк
andreyiskra, нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 26 сер, 2020 20:31
Re: Приватбанк
По ходу приват пофіксив оплату на реквізити спецрахунку по "енергонезалежности" - у мене вже в нексті підтягівається і номер особового рахунку і дає ввести ПІБ та адресу адрес. Ну і комісія зменшилась з 3 до 1 грн. незалежно від суми
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:31
Re: Приватбанк
Тільки сьогодні все запрацювало як мало бути, коміс з кредитних 1 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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