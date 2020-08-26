Flamingo написав:UPD. Кстати проверил - приват уже создал шаблон по новому счету облгазсбыта. Номер лицевого счета ввести можно, но мой номер пока не подтягивается - пишет "Коментар від отримувача ТОВ облгаз збут (Плата за газ по акції «Твоя енергонезалежність»): Данные не обнаружены". Думаю если на днях нормально шаблон допилят да еще если и сделают комис 1 грн. - то можно платить
По ходу приват пофіксив оплату на реквізити спецрахунку по "енергонезалежности" - у мене вже в нексті підтягівається і номер особового рахунку і дає ввести ПІБ та адресу адрес. Ну і комісія зменшилась з 3 до 1 грн. незалежно від суми
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien написав:По ходу приват пофіксив оплату на реквізити спецрахунку по "енергонезалежности" - у мене вже в нексті підтягівається і номер особового рахунку і дає ввести ПІБ та адресу адрес. Ну і комісія зменшилась з 3 до 1 грн. незалежно від суми
Тільки сьогодні все запрацювало як мало бути, коміс з кредитних 1 грн.
Goodman написав:Если пополнять свою же карту УНИВЕРСАЛЬНУЮ , да при ее наличии, да в кассе отделения - ПОДАТЬ 0,2% рисуется. Подать ввели с 01-07. Кассир дал 2 квитанции , прошел загрядотряды на 3700 (позвоните и оцените ) таки добился правды. Приехали - слазьте. Смотрел на сайте - висит бесплатно. Кассир за комис ни слова.
А где смотрели то на сайте. в тарифах на сайте комис указан.