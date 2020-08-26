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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8659866086618662
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:49

  Kalgan написав:
  1finanсier написав:На папірці номер картки касирці передавати

Когда то именно так я пополнял интернет-карту :)

Достаточно дать другую свою пластмаску для идент-и и сказать последние 4 цифры Жижитала
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:49

Re: Приватбанк

  1finanсier написав:На папірці
номер картки касирці передавати, чи як?
не кошерно - шлях поширення коронавирусу.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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