Достаточно дать другую свою пластмаску для идент-и и сказать последние 4 цифры Жижитала
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:49
Достаточно дать другую свою пластмаску для идент-и и сказать последние 4 цифры Жижитала
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:49
Re: Приватбанк
не кошерно - шлях поширення коронавирусу.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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