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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8659866086618662
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:49

  Kalgan написав:
  1finanсier написав:На папірці номер картки касирці передавати

Когда то именно так я пополнял интернет-карту :)

Достаточно дать другую свою пластмаску для идент-и и сказать последние 4 цифры Жижитала
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:49

Re: Приватбанк

  1finanсier написав:На папірці
номер картки касирці передавати, чи як?
не кошерно - шлях поширення коронавирусу.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:23

Обкласти комісією два найпопулярніших канали погашення кредитки - це сильний хід. Браво геніям!
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:30

  klug написав:Обкласти комісією два найпопулярніших канали погашення кредитки - це сильний хід. Браво геніям!

Мне казалось, что в привате самый популярный способ это через терминал, а не кассу. К ним вечно очереди стоят ))
А про какой второй способ вы писали. Вроде комисом обложили только пополнение в кассе.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:41

  clientage написав:
  Kalgan написав:
  1finanсier написав:На папірці номер картки касирці передавати

Когда то именно так я пополнял интернет-карту :)

Достаточно дать другую свою пластмаску для идент-и и сказать последние 4 цифры Жижитала

Значить будемо заводити жижитал, а уні лише для сплати частинами юзати.
Дякую за опис послідовності дій при цьому онаніз.., тобто поповнення жижиталу в касі замість уні. Що тільки ці недороблені маркетологи цим хочуть добитися? Постригти оленів на 0.2 відсотки ?
1finanсier
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