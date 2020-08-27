Достаточно дать другую свою пластмаску для идент-и и сказать последние 4 цифры Жижитала
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:49
Достаточно дать другую свою пластмаску для идент-и и сказать последние 4 цифры Жижитала
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:49
Re: Приватбанк
не кошерно - шлях поширення коронавирусу.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:23
Обкласти комісією два найпопулярніших канали погашення кредитки - це сильний хід. Браво геніям!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 27 сер, 2020 22:30
Мне казалось, что в привате самый популярный способ это через терминал, а не кассу. К ним вечно очереди стоят ))
А про какой второй способ вы писали. Вроде комисом обложили только пополнение в кассе.
Додано: Чет 27 сер, 2020 22:41
Значить будемо заводити жижитал, а уні лише для сплати частинами юзати.
Дякую за опис послідовності дій при цьому онаніз.., тобто поповнення жижиталу в касі замість уні. Що тільки ці недороблені маркетологи цим хочуть добитися? Постригти оленів на 0.2 відсотки ?
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