RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8659866086618662
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:49

  Kalgan написав:
  1finanсier написав:На папірці номер картки касирці передавати

Когда то именно так я пополнял интернет-карту :)

Достаточно дать другую свою пластмаску для идент-и и сказать последние 4 цифры Жижитала
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32196
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2559 раз.
Подякували: 3770 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:49

Re: Приватбанк

  1finanсier написав:На папірці
номер картки касирці передавати, чи як?
не кошерно - шлях поширення коронавирусу.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3560
З нами з: 23.11.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:23

Обкласти комісією два найпопулярніших канали погашення кредитки - це сильний хід. Браво геніям!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4683
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:30

  klug написав:Обкласти комісією два найпопулярніших канали погашення кредитки - це сильний хід. Браво геніям!

Мне казалось, что в привате самый популярный способ это через терминал, а не кассу. К ним вечно очереди стоят ))
А про какой второй способ вы писали. Вроде комисом обложили только пополнение в кассе.
Kalgan
 
Повідомлень: 475
З нами з: 02.01.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:41

  clientage написав:
  Kalgan написав:
  1finanсier написав:На папірці номер картки касирці передавати

Когда то именно так я пополнял интернет-карту :)

Достаточно дать другую свою пластмаску для идент-и и сказать последние 4 цифры Жижитала

Значить будемо заводити жижитал, а уні лише для сплати частинами юзати.
Дякую за опис послідовності дій при цьому онаніз.., тобто поповнення жижиталу в касі замість уні. Що тільки ці недороблені маркетологи цим хочуть добитися? Постригти оленів на 0.2 відсотки ?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 162
З нами з: 02.09.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:31

Re: Приватбанк

  1finanсier написав:Що тільки ці недороблені маркетологи цим хочуть добитися? Постригти оленів на 0.2 відсотки ?


ну если олени создают очереди и неудобства другим клиентам, то банк за небольшой процент учит их финансовой грамотности. Причём подавляющее большинство продолжит пополнять в кассе... профит.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8892
З нами з: 16.11.11
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 05:33

Re: Приватбанк

  WachtAmRhein написав:ну если олени создают очереди и неудобства другим клиентам
со времен царя гороха и до 01-07 - банк терпеливо наблюдал эти неудобства, а потом его "порвало"? не см1ш1ть.... . Когда я пополнял в кассовом узле, который состоит из 2 касс было аж 1 клиент. И тот платил по кредиту. Вижу только девальвацию в ощАД.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3560
З нами з: 23.11.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:04

З 01.10.2020 Приват змінює деякі тарифи для юридичних осіб та підприємців:
- скасовує додаткову комісію за СЕП у післяопераціний час;
- повертає комісію за зовнішній платіж - 3 грн. (зараз 2 грн.);
- збільшує комісію за приймання виручки у касі до 20 грн., але зменшує у ТСО до 5 грн.;
- збільшує комісію за зняття готівки з картки "Ключ до рахунку" до 1%;
- збільшує щомісячну абонплату за РКО до 150 грн. (тільки для юридичних осіб, для ФОПів залишається 100 грн.)
Sanio
 
Повідомлень: 912
З нами з: 03.09.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8659866086618662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Hack-Stock, klug, Rimlyanin1, STIGA і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20311)
28.08.2020 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.