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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 01:46
Goodman написав: WachtAmRhein написав:
ну если олени создают очереди и неудобства другим клиентам
со времен царя гороха и до 01-07 - банк терпеливо наблюдал эти неудобства, а потом его "порвало"? не см1ш1ть.... . Когда я пополнял в кассовом узле, который состоит из 2 касс было аж 1 клиент. И тот платил по кредиту. Вижу только девальвацию в ощАД.
Ну-ну... Мне бы ещё хотелось, чтобы ввели комиссию на коммуналку в кассе гривен 20/платёжка, вообще была бы песня.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:15
Пополнение приватвклада осталось без комиссии?
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:21
Scholar написав:
Пополнение приватвклада осталось без комиссии?
С универсальной с комиссом, кешем и с КДВ без
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:28
velvet написав: Scholar написав:
Пополнение приватвклада осталось без комиссии?
С универсальной с комиссом, кешем и с КДВ без
Имеет значение - кеш через кассу или терминал, или оба варианта бесплатны?
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:49
Scholar написав: velvet написав: Scholar написав:
Пополнение приватвклада осталось без комиссии?
С универсальной с комиссом, кешем и с КДВ без
Имеет значение - кеш через кассу или терминал, или оба варианта бесплатны?
Через кассу два месяца назад- бесплатно. Много. Купюры мелкие.
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