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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8660866186628663
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 01:46

  Goodman написав:
  WachtAmRhein написав:ну если олени создают очереди и неудобства другим клиентам
со времен царя гороха и до 01-07 - банк терпеливо наблюдал эти неудобства, а потом его "порвало"? не см1ш1ть.... . Когда я пополнял в кассовом узле, который состоит из 2 касс было аж 1 клиент. И тот платил по кредиту. Вижу только девальвацию в ощАД.


Ну-ну... Мне бы ещё хотелось, чтобы ввели комиссию на коммуналку в кассе гривен 20/платёжка, вообще была бы песня.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:15

Re: Приватбанк

Пополнение приватвклада осталось без комиссии?
Scholar
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:21

  Scholar написав:Пополнение приватвклада осталось без комиссии?

С универсальной с комиссом, кешем и с КДВ без
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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:28

  velvet написав:
  Scholar написав:Пополнение приватвклада осталось без комиссии?

С универсальной с комиссом, кешем и с КДВ без


Имеет значение - кеш через кассу или терминал, или оба варианта бесплатны?
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:49

Re: Приватбанк

Scholar написав:
  velvet написав:
  Scholar написав:Пополнение приватвклада осталось без комиссии?

С универсальной с комиссом, кешем и с КДВ без


Имеет значение - кеш через кассу или терминал, или оба варианта бесплатны?
Через кассу два месяца назад- бесплатно. Много. Купюры мелкие.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:23

  Scholar написав:
  velvet написав:
  Scholar написав:Пополнение приватвклада осталось без комиссии?

С универсальной с комиссом, кешем и с КДВ без


Имеет значение - кеш через кассу или терминал, или оба варианта бесплатны?

Оба бесплатны
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 16:53

Re: Приватбанк 3d

Пробовал пополнить карту Привата с карты другого банка, в приложении черный экран вылазит и дальше не идёт. В вэб версии предлагает подтвердить операцию и дальше не идёт. Что-то сломалось? Это только у меня?
ЗЫ на карте источнике нет 3d secure.
Skiw :D
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