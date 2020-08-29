WachtAmRhein написав:ну если олени создают очереди и неудобства другим клиентам
со времен царя гороха и до 01-07 - банк терпеливо наблюдал эти неудобства, а потом его "порвало"? не см1ш1ть.... . Когда я пополнял в кассовом узле, который состоит из 2 касс было аж 1 клиент. И тот платил по кредиту. Вижу только девальвацию в ощАД.
Ну-ну... Мне бы ещё хотелось, чтобы ввели комиссию на коммуналку в кассе гривен 20/платёжка, вообще была бы песня.
Пробовал пополнить карту Привата с карты другого банка, в приложении черный экран вылазит и дальше не идёт. В вэб версии предлагает подтвердить операцию и дальше не идёт. Что-то сломалось? Это только у меня? ЗЫ на карте источнике нет 3d secure.
Skiw написав:Пробовал пополнить карту Привата с карты другого банка, в приложении черный экран вылазит и дальше не идёт. В вэб версии предлагает подтвердить операцию и дальше не идёт. Что-то сломалось? Это только у меня? ЗЫ на карте источнике нет 3d secure.
Skiw написав:Пробовал пополнить карту Привата с карты другого банка, в приложении черный экран вылазит и дальше не идёт. В вэб версии предлагает подтвердить операцию и дальше не идёт. Что-то сломалось? Это только у меня? ЗЫ на карте источнике нет 3d secure.
ПС. В конце мес бывает такое у ЛихПэя -- типа лимиты на переводы все выбраны
Не люблю я этот сервис - спросило реквизиты и сказало, что платёж поставлен в обработку. Ни тебе квитанции ни номера платежа, ничего. По итогу, в банке источнике списания нет. Значит не работает. ЗЫ в Альфе та-же фигня, но там чат сказал, что есть какие-то проблемы с 3д секюр. Может это у Визы проблемы, я пробовал только с виз списывать, мастера со своими деньгами под рукой нет.