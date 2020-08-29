Нуна просто зайти в свой экк под телепоном Привата и в чате узнать в чем загвоздка. Походу гроши попали на проверочку -- слишком часто юзаете Приват
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:06
Re: Приватбанк
Нуна просто зайти в свой экк под телепоном Привата и в чате узнать в чем загвоздка. Походу гроши попали на проверочку -- слишком часто юзаете Приват
... делайте хоть что-нибудь!
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