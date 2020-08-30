Нуна просто зайти в свой экк под телепоном Привата и в чате узнать в чем загвоздка. Походу гроши попали на проверочку -- слишком часто юзаете Приват
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:06
Re: Приватбанк
Нуна просто зайти в свой экк под телепоном Привата и в чате узнать в чем загвоздка. Походу гроши попали на проверочку -- слишком часто юзаете Приват
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 30 сер, 2020 19:41
Re: Приватбанк
Добрый вечер!
кто подскажет, есть ли комиссия при зачислении на счет ФЛП, обсл. в ПБ, перевода по реквизитам из другого банка?
получатель упоминал раньше за какой-то 1% комиссии, я ее не вижу, честно говоря, даже в П24.
|