кто подскажет, есть ли комиссия при зачислении на счет ФЛП, обсл. в ПБ, перевода по реквизитам из другого банка? получатель упоминал раньше за какой-то 1% комиссии, я ее не вижу, честно говоря, даже в П24.
кто подскажет, есть ли комиссия при зачислении на счет ФЛП, обсл. в ПБ, перевода по реквизитам из другого банка? получатель упоминал раньше за какой-то 1% комиссии, я ее не вижу, честно говоря, даже в П24.
Скорее всего, он имел в виду, что потом он заплатит при снятии нала этот 1%.
кто подскажет, есть ли комиссия при зачислении на счет ФЛП, обсл. в ПБ, перевода по реквизитам из другого банка? получатель упоминал раньше за какой-то 1% комиссии, я ее не вижу, честно говоря, даже в П24.
Скорее всего, он имел в виду, что потом он заплатит при снятии нала этот 1%.
ясно, спасибо! а избежать нельзя б/н переводом, выводом через депо и т.д.?
кто подскажет, есть ли комиссия при зачислении на счет ФЛП, обсл. в ПБ, перевода по реквизитам из другого банка? получатель упоминал раньше за какой-то 1% комиссии, я ее не вижу, честно говоря, даже в П24.
Скорее всего, он имел в виду, что потом он заплатит при снятии нала этот 1%.
ясно, спасибо! а избежать нельзя б/н переводом, выводом через депо и т.д.?
А вы с какой целью интересуетесь? Это вы ФОП и хотите вывести? Или хотите ФОПу рассказать как выводить без комиссии, чтобы он эту комиссию с вас не взял? (я не фоп и фоповского счета нет в привате, но у юр. лица такой возможности выводить так просто нет, фоп - вроде как может распоряжаться свободно, а вот какие возможности у него есть и какие тарифы - хз).