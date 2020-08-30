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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8661866286638664
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:06

Re: Приватбанк

  Skiw написав:Не люблю я этот сервис

Нуна просто зайти в свой экк под телепоном Привата и в чате узнать в чем загвоздка. Походу гроши попали на проверочку -- слишком часто юзаете Приват https://www.liqpay.ua/ru/authorization
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:41

Re: Приватбанк

Добрый вечер!

кто подскажет, есть ли комиссия при зачислении на счет ФЛП, обсл. в ПБ, перевода по реквизитам из другого банка?
получатель упоминал раньше за какой-то 1% комиссии, я ее не вижу, честно говоря, даже в П24.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:01

  Arien написав:Добрый вечер!

кто подскажет, есть ли комиссия при зачислении на счет ФЛП, обсл. в ПБ, перевода по реквизитам из другого банка?
получатель упоминал раньше за какой-то 1% комиссии, я ее не вижу, честно говоря, даже в П24.

Скорее всего, он имел в виду, что потом он заплатит при снятии нала этот 1%.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:15

  clientage написав:
  Skiw написав:Не люблю я этот сервис

Нуна просто зайти в свой экк под телепоном Привата и в чате узнать в чем загвоздка. Походу гроши попали на проверочку -- слишком часто юзаете Приват https://www.liqpay.ua/ru/authorization

Зачем эти бессмысленные телодвижения? :) (с)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:17

  ol_zy написав:
  Arien написав:Добрый вечер!

кто подскажет, есть ли комиссия при зачислении на счет ФЛП, обсл. в ПБ, перевода по реквизитам из другого банка?
получатель упоминал раньше за какой-то 1% комиссии, я ее не вижу, честно говоря, даже в П24.

Скорее всего, он имел в виду, что потом он заплатит при снятии нала этот 1%.

ясно, спасибо! а избежать нельзя б/н переводом, выводом через депо и т.д.?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 00:02

  Arien написав:
  ol_zy написав:
  Arien написав:Добрый вечер!

кто подскажет, есть ли комиссия при зачислении на счет ФЛП, обсл. в ПБ, перевода по реквизитам из другого банка?
получатель упоминал раньше за какой-то 1% комиссии, я ее не вижу, честно говоря, даже в П24.

Скорее всего, он имел в виду, что потом он заплатит при снятии нала этот 1%.

ясно, спасибо! а избежать нельзя б/н переводом, выводом через депо и т.д.?

А вы с какой целью интересуетесь? Это вы ФОП и хотите вывести? Или хотите ФОПу рассказать как выводить без комиссии, чтобы он эту комиссию с вас не взял?
(я не фоп и фоповского счета нет в привате, но у юр. лица такой возможности выводить так просто нет, фоп - вроде как может распоряжаться свободно, а вот какие возможности у него есть и какие тарифы - хз).
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:48

Re: Приватбанк to Pumb

Схоже на те, що стежку (сепом) на ПУМБ прикрили...
alibob
 
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