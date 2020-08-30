Нуна просто зайти в свой экк под телепоном Привата и в чате узнать в чем загвоздка. Походу гроши попали на проверочку -- слишком часто юзаете Приват
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Додано: Нед 30 сер, 2020 18:06
Re: Приватбанк
Нуна просто зайти в свой экк под телепоном Привата и в чате узнать в чем загвоздка. Походу гроши попали на проверочку -- слишком часто юзаете Приват
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 30 сер, 2020 19:41
Re: Приватбанк
Добрый вечер!
кто подскажет, есть ли комиссия при зачислении на счет ФЛП, обсл. в ПБ, перевода по реквизитам из другого банка?
получатель упоминал раньше за какой-то 1% комиссии, я ее не вижу, честно говоря, даже в П24.
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:01
Скорее всего, он имел в виду, что потом он заплатит при снятии нала этот 1%.
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:15
Зачем эти бессмысленные телодвижения? (с)
Skiw
Додано: Нед 30 сер, 2020 23:17
ясно, спасибо! а избежать нельзя б/н переводом, выводом через депо и т.д.?
Додано: Пон 31 сер, 2020 00:02
А вы с какой целью интересуетесь? Это вы ФОП и хотите вывести? Или хотите ФОПу рассказать как выводить без комиссии, чтобы он эту комиссию с вас не взял?
(я не фоп и фоповского счета нет в привате, но у юр. лица такой возможности выводить так просто нет, фоп - вроде как может распоряжаться свободно, а вот какие возможности у него есть и какие тарифы - хз).
Додано: Пон 31 сер, 2020 01:48
Re: Приватбанк to Pumb
Схоже на те, що стежку (сепом) на ПУМБ прикрили...
Додано: Пон 31 сер, 2020 03:37
Зачисление на ФОП бесплатно. Если ФОП не знает, что делать дальше, то передайте ему, что он олень.
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