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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8662866386648665
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:24

Re: Приватбанк

  clientage написав:На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5%

И будут те же 0,5% при переводе с КДВ, как и при p2p с карт с бесплатным выходом через p2p (типа monobank).
Но тут вопрос в другом: при переводе на счет ФОП комиссии на вход всё равно не будет, поэтому этот 1% никак не связан с комиссиями при собственно переводе.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:27

Alien
По моему таких красавцев-продавцов надо опускать на землю антирекламой и отказом от покупки именно у него. Если там не какой-то эксклюзивный товар...

Лично я давно ничего не покупаю там, где хотят перевод на карту приматбанка.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:02

  Vorlon написав:Alien
По моему таких красавцев-продавцов надо опускать на землю антирекламой и отказом от покупки именно у него. Если там не какой-то эксклюзивный товар...

Лично я давно ничего не покупаю там, где хотят перевод на карту приматбанка.

Предпочтете платить за наложку новой почте? Или ищете где можно нормально оплатить картой? Так можно и не найти. Или раза в два дороже.
Перевод на карту приватбанка всё же значительно дешевле налложки на новой почте.
Собственно, перевод - это бесплатно.

Я прошу полные реквизиты, и перевожу СЭПом с другого банка. У меня и денег-то на Привате нет никогда. Поэтому я вообще не в курсе и не вижу, какие там комиссии с получателя. Пока никто из продавцов ничего по этому поводу высказать не пытался.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:31

  clientage написав:
  Alien написав:А на пропозицiю переказати кошти на кдв усього з 1% комiсу

На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5%

Зараз це загальновiдомо. А 10-12 рокiв тому коли вiдбувалось описане мною думаю, що мало хто про таку можливiсть знав. До того ж у той час що Сеп, що стороннi р2р для пересiчного були достатньо рiдкiсним звiром - п24 тодi було наше усьо ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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