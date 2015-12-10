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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8662866386648665 Додано: Пон 31 сер, 2020 11:24 Re: Приватбанк clientage написав: На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5% На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5%

И будут те же 0,5% при переводе с КДВ, как и при p2p с карт с бесплатным выходом через p2p (типа monobank).

Но тут вопрос в другом: при переводе на счет ФОП комиссии на вход всё равно не будет, поэтому этот 1% никак не связан с комиссиями при собственно переводе. И будут те же 0,5% при переводе с КДВ, как и при p2p с карт с бесплатным выходом через p2p (типа monobank).Но тут вопрос в другом: при переводе на счет ФОП комиссии на вход всё равно не будет, поэтому этот 1% никак не связан с комиссиями при собственно переводе. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, 10% на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, 10/12/15% на остаток )

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, 5% на остаток ) ingtrans

Повідомлень: 1410 З нами з: 31.07.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 11:27 Alien

По моему таких красавцев-продавцов надо опускать на землю антирекламой и отказом от покупки именно у него. Если там не какой-то эксклюзивный товар...



Лично я давно ничего не покупаю там, где хотят перевод на карту приматбанка. Vorlon Повідомлень: 8954 З нами з: 14.06.13 Подякував: 437 раз. Подякували: 949 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 12:02 Vorlon написав: Alien

По моему таких красавцев-продавцов надо опускать на землю антирекламой и отказом от покупки именно у него. Если там не какой-то эксклюзивный товар...



Лично я давно ничего не покупаю там, где хотят перевод на карту приматбанка. По моему таких красавцев-продавцов надо опускать на землю антирекламой и отказом от покупки именно у него. Если там не какой-то эксклюзивный товар...Лично я давно ничего не покупаю там, где хотят перевод на карту приматбанка.

Предпочтете платить за наложку новой почте? Или ищете где можно нормально оплатить картой? Так можно и не найти. Или раза в два дороже.

Перевод на карту приватбанка всё же значительно дешевле налложки на новой почте.

Собственно, перевод - это бесплатно.



Я прошу полные реквизиты, и перевожу СЭПом с другого банка. У меня и денег-то на Привате нет никогда. Поэтому я вообще не в курсе и не вижу, какие там комиссии с получателя. Пока никто из продавцов ничего по этому поводу высказать не пытался. Предпочтете платить за наложку новой почте? Или ищете где можно нормально оплатить картой? Так можно и не найти. Или раза в два дороже.Перевод на карту приватбанка всё же значительно дешевле налложки на новой почте.Собственно, перевод - это бесплатно.Я прошу полные реквизиты, и перевожу СЭПом с другого банка. У меня и денег-то на Привате нет никогда. Поэтому я вообще не в курсе и не вижу, какие там комиссии с получателя. Пока никто из продавцов ничего по этому поводу высказать не пытался. M-Audio Повідомлень: 1821 З нами з: 23.03.11 Подякував: 319 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 12:31 clientage написав: Alien написав: А на пропозицiю переказати кошти на кдв усього з 1% комiсу А на пропозицiю переказати кошти на кдв усього з 1% комiсу

На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5% На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5%

Зараз це загальновiдомо. А 10-12 рокiв тому коли вiдбувалось описане мною думаю, що мало хто про таку можливiсть знав. До того ж у той час що Сеп, що стороннi р2р для пересiчного були достатньо рiдкiсним звiром - п24 тодi було наше усьо Зараз це загальновiдомо. А 10-12 рокiв тому коли вiдбувалось описане мною думаю, що мало хто про таку можливiсть знав. До того ж у той час що Сеп, що стороннi р2р для пересiчного були достатньо рiдкiсним звiром - п24 тодi було наше усьо 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 493 З нами з: 12.01.20 Подякував: 26 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 13:35 ol_zy написав: А вы с какой целью интересуетесь? Это вы ФОП и хотите вывести? Или хотите ФОПу рассказать как выводить без комиссии, чтобы он эту комиссию с вас не взял?

(я не фоп и фоповского счета нет в привате, но у юр. лица такой возможности выводить так просто нет, фоп - вроде как может распоряжаться свободно, а вот какие возможности у него есть и какие тарифы - хз). А вы с какой целью интересуетесь? Это вы ФОП и хотите вывести? Или хотите ФОПу рассказать как выводить без комиссии, чтобы он эту комиссию с вас не взял?(я не фоп и фоповского счета нет в привате, но у юр. лица такой возможности выводить так просто нет, фоп - вроде как может распоряжаться свободно, а вот какие возможности у него есть и какие тарифы - хз).



нет, просто довольно лет я оплачиваю покупки кроме картсчетов на предп. счета ФЛП и юр. лиц, в этом году впервые мне стали к оплате на р/с упоминать за доп. %, притом не только как сейчас в ПБ, но и Аваль и т.д. Стало интересно, что изменилось



в былые времена у меня был счет ФЛП в Универсалбанке, т.к. средства ФЛП после того как они зачислены уже становятся личными средствами, их можно и обналичивать и выводить на другие свои счета без ограничений. Я, помню, сразу перекидывала на свои счета частного лица, с них была обналичка без комиссии. нет, просто довольно лет я оплачиваю покупки кроме картсчетов на предп. счета ФЛП и юр. лиц, в этом году впервые мне стали к оплате на р/с упоминать за доп. %, притом не только как сейчас в ПБ, но и Аваль и т.д. Стало интересно, что изменилосьв былые времена у меня был счет ФЛП в Универсалбанке, т.к. средства ФЛП после того как они зачислены уже становятся личными средствами, их можно и обналичивать и выводить на другие свои счета без ограничений. Я, помню, сразу перекидывала на свои счета частного лица, с них была обналичка без комиссии. Arien

Повідомлень: 886 З нами з: 09.09.14 Подякував: 140 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 14:36 Alien написав: clientage написав: Alien написав: А на пропозицiю переказати кошти на кдв усього з 1% комiсу А на пропозицiю переказати кошти на кдв усього з 1% комiсу

На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5% На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5%

Зараз це загальновiдомо. А 10-12 рокiв тому коли вiдбувалось описане мною думаю, що мало хто про таку можливiсть знав. До того ж у той час що Сеп, що стороннi р2р для пересiчного були достатньо рiдкiсним звiром - п24 тодi було наше усьо Зараз це загальновiдомо. А 10-12 рокiв тому коли вiдбувалось описане мною думаю, що мало хто про таку можливiсть знав. До того ж у той час що Сеп, що стороннi р2р для пересiчного були достатньо рiдкiсним звiром - п24 тодi було наше усьо

СЭП был всегда, раньше через транзитник СЭПом пополнялась любая карта Привата

Ну а седня просто ИБАН стал громче и заметнее звучать СЭП был всегда, раньше через транзитник СЭПом пополнялась любая карта ПриватаНу а седня просто ИБАН стал громче и заметнее звучать ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32214 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2562 раз. Подякували: 3771 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 8662866386648665 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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