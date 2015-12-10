Додано: Пон 31 сер, 2020 13:35

ol_zy написав: А вы с какой целью интересуетесь? Это вы ФОП и хотите вывести? Или хотите ФОПу рассказать как выводить без комиссии, чтобы он эту комиссию с вас не взял?

(я не фоп и фоповского счета нет в привате, но у юр. лица такой возможности выводить так просто нет, фоп - вроде как может распоряжаться свободно, а вот какие возможности у него есть и какие тарифы - хз). А вы с какой целью интересуетесь? Это вы ФОП и хотите вывести? Или хотите ФОПу рассказать как выводить без комиссии, чтобы он эту комиссию с вас не взял?(я не фоп и фоповского счета нет в привате, но у юр. лица такой возможности выводить так просто нет, фоп - вроде как может распоряжаться свободно, а вот какие возможности у него есть и какие тарифы - хз).

нет, просто довольно лет я оплачиваю покупки кроме картсчетов на предп. счета ФЛП и юр. лиц, в этом году впервые мне стали к оплате на р/с упоминать за доп. %, притом не только как сейчас в ПБ, но и Аваль и т.д. Стало интересно, что изменилосьв былые времена у меня был счет ФЛП в Универсалбанке, т.к. средства ФЛП после того как они зачислены уже становятся личными средствами, их можно и обналичивать и выводить на другие свои счета без ограничений. Я, помню, сразу перекидывала на свои счета частного лица, с них была обналичка без комиссии.