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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8663866486658666>
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:24

Re: Приватбанк

  clientage написав:На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5%

И будут те же 0,5% при переводе с КДВ, как и при p2p с карт с бесплатным выходом через p2p (типа monobank).
Но тут вопрос в другом: при переводе на счет ФОП комиссии на вход всё равно не будет, поэтому этот 1% никак не связан с комиссиями при собственно переводе.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:27

Alien
По моему таких красавцев-продавцов надо опускать на землю антирекламой и отказом от покупки именно у него. Если там не какой-то эксклюзивный товар...

Лично я давно ничего не покупаю там, где хотят перевод на карту приматбанка.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:02

  Vorlon написав:Alien
По моему таких красавцев-продавцов надо опускать на землю антирекламой и отказом от покупки именно у него. Если там не какой-то эксклюзивный товар...

Лично я давно ничего не покупаю там, где хотят перевод на карту приматбанка.

Предпочтете платить за наложку новой почте? Или ищете где можно нормально оплатить картой? Так можно и не найти. Или раза в два дороже.
Перевод на карту приватбанка всё же значительно дешевле налложки на новой почте.
Собственно, перевод - это бесплатно.

Я прошу полные реквизиты, и перевожу СЭПом с другого банка. У меня и денег-то на Привате нет никогда. Поэтому я вообще не в курсе и не вижу, какие там комиссии с получателя. Пока никто из продавцов ничего по этому поводу высказать не пытался.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:31

  clientage написав:
  Alien написав:А на пропозицiю переказати кошти на кдв усього з 1% комiсу

На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5%

Зараз це загальновiдомо. А 10-12 рокiв тому коли вiдбувалось описане мною думаю, що мало хто про таку можливiсть знав. До того ж у той час що Сеп, що стороннi р2р для пересiчного були достатньо рiдкiсним звiром - п24 тодi було наше усьо ;)
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:20

Re: Приватбанк

Валютную интернет карту все также можно пополнил только через кассу с наличием основной карты?
Когда-то в поддержке говорили, что можно использовать терминал, но на практике это не подтвердилось.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:35

  ol_zy написав:А вы с какой целью интересуетесь? Это вы ФОП и хотите вывести? Или хотите ФОПу рассказать как выводить без комиссии, чтобы он эту комиссию с вас не взял?
(я не фоп и фоповского счета нет в привате, но у юр. лица такой возможности выводить так просто нет, фоп - вроде как может распоряжаться свободно, а вот какие возможности у него есть и какие тарифы - хз).


нет, просто довольно лет я оплачиваю покупки кроме картсчетов на предп. счета ФЛП и юр. лиц, в этом году впервые мне стали к оплате на р/с упоминать за доп. %, притом не только как сейчас в ПБ, но и Аваль и т.д. Стало интересно, что изменилось :)

в былые времена у меня был счет ФЛП в Универсалбанке, т.к. средства ФЛП после того как они зачислены уже становятся личными средствами, их можно и обналичивать и выводить на другие свои счета без ограничений. Я, помню, сразу перекидывала на свои счета частного лица, с них была обналичка без комиссии.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:36

  Alien написав:
  clientage написав:
  Alien написав:А на пропозицiю переказати кошти на кдв усього з 1% комiсу

На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5%

Зараз це загальновiдомо. А 10-12 рокiв тому коли вiдбувалось описане мною думаю, що мало хто про таку можливiсть знав. До того ж у той час що Сеп, що стороннi р2р для пересiчного були достатньо рiдкiсним звiром - п24 тодi було наше усьо ;)

СЭП был всегда, раньше через транзитник СЭПом пополнялась любая карта Привата
Ну а седня просто ИБАН стал громче и заметнее звучать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:51

Re: Приватбанк

  clientage написав:СЭП был всегда, раньше через транзитник СЭПом пополнялась любая карта Привата

Ну не зовсім так безапеляційно :) - СЕП НБУ народився, якщо не помиляюсь, десь у 1993 - до того були "інкассо", платіжні вимоги, чеки та ін.
Але я мовив дещо про інше - в часи коли існував Аукро - безперечно вже був СЕП. Але проникнення карток інших, крім Привату, банків серед населення було вкрай низьким. Часто-густо якщо у пересічного і була якась картка - то це була саме уні або КДВ від #зеленелайно. Тому про те щоб заплатити СЕПом або тим більше по р2р з картки іншого банку у 99% випадків мова не йшла саме через відсутність саме карток іншого банку.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:01

Re: Приватбанк

вы мне еще вот что скажите, пожалуйста: в ПБ так и не появилось дебетных карт без комиссии зачисления?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:03

  Arien написав:вы мне еще вот что скажите, пожалуйста: в ПБ так и не появилось дебетных карт без комиссии зачисления?


Нет. Только соц. выплаты заходят без комисса (зарплата, пенсия, субсидия и т.п).
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