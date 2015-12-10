clientage написав:На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5%
И будут те же 0,5% при переводе с КДВ, как и при p2p с карт с бесплатным выходом через p2p (типа monobank). Но тут вопрос в другом: при переводе на счет ФОП комиссии на вход всё равно не будет, поэтому этот 1% никак не связан с комиссиями при собственно переводе.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
Vorlon написав:Alien По моему таких красавцев-продавцов надо опускать на землю антирекламой и отказом от покупки именно у него. Если там не какой-то эксклюзивный товар...
Лично я давно ничего не покупаю там, где хотят перевод на карту приматбанка.
Предпочтете платить за наложку новой почте? Или ищете где можно нормально оплатить картой? Так можно и не найти. Или раза в два дороже. Перевод на карту приватбанка всё же значительно дешевле налложки на новой почте. Собственно, перевод - это бесплатно.
Я прошу полные реквизиты, и перевожу СЭПом с другого банка. У меня и денег-то на Привате нет никогда. Поэтому я вообще не в курсе и не вижу, какие там комиссии с получателя. Пока никто из продавцов ничего по этому поводу высказать не пытался.
Alien написав:А на пропозицiю переказати кошти на кдв усього з 1% комiсу
На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5%
Зараз це загальновiдомо. А 10-12 рокiв тому коли вiдбувалось описане мною думаю, що мало хто про таку можливiсть знав. До того ж у той час що Сеп, що стороннi р2р для пересiчного були достатньо рiдкiсним звiром - п24 тодi було наше усьо
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
ol_zy написав:А вы с какой целью интересуетесь? Это вы ФОП и хотите вывести? Или хотите ФОПу рассказать как выводить без комиссии, чтобы он эту комиссию с вас не взял? (я не фоп и фоповского счета нет в привате, но у юр. лица такой возможности выводить так просто нет, фоп - вроде как может распоряжаться свободно, а вот какие возможности у него есть и какие тарифы - хз).
нет, просто довольно лет я оплачиваю покупки кроме картсчетов на предп. счета ФЛП и юр. лиц, в этом году впервые мне стали к оплате на р/с упоминать за доп. %, притом не только как сейчас в ПБ, но и Аваль и т.д. Стало интересно, что изменилось
в былые времена у меня был счет ФЛП в Универсалбанке, т.к. средства ФЛП после того как они зачислены уже становятся личными средствами, их можно и обналичивать и выводить на другие свои счета без ограничений. Я, помню, сразу перекидывала на свои счета частного лица, с них была обналичка без комиссии.
Alien написав:А на пропозицiю переказати кошти на кдв усього з 1% комiсу
На КдВ нуна перечислять из ИБ др. банок СЭПом или сторонним р2р, тогда вааще будет 0.5%
Зараз це загальновiдомо. А 10-12 рокiв тому коли вiдбувалось описане мною думаю, що мало хто про таку можливiсть знав. До того ж у той час що Сеп, що стороннi р2р для пересiчного були достатньо рiдкiсним звiром - п24 тодi було наше усьо
СЭП был всегда, раньше через транзитник СЭПом пополнялась любая карта Привата Ну а седня просто ИБАН стал громче и заметнее звучать
clientage написав:СЭП был всегда, раньше через транзитник СЭПом пополнялась любая карта Привата
Ну не зовсім так безапеляційно - СЕП НБУ народився, якщо не помиляюсь, десь у 1993 - до того були "інкассо", платіжні вимоги, чеки та ін. Але я мовив дещо про інше - в часи коли існував Аукро - безперечно вже був СЕП. Але проникнення карток інших, крім Привату, банків серед населення було вкрай низьким. Часто-густо якщо у пересічного і була якась картка - то це була саме уні або КДВ від #зеленелайно. Тому про те щоб заплатити СЕПом або тим більше по р2р з картки іншого банку у 99% випадків мова не йшла саме через відсутність саме карток іншого банку.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo