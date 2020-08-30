Приват разрешает открыть 2ю, чиста дебетную Уни
А мона и Диджитал Уни прям в ИБ сварганить(без пластмаски)
Уни пополняются без комисс
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:15
Приват разрешает открыть 2ю, чиста дебетную Уни
А мона и Диджитал Уни прям в ИБ сварганить(без пластмаски)
Уни пополняются без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:30
Re: Приватбанк
Подскажите, пожалуйста, как мне частному лицу (не ФОП) лучше получать через Приват доллары из США от юрлица, фондового брокера - валютный счет или достаточно карты? SWIFT. Платежи примерно раз в квартал, суммы до 1000$.
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:49
а у Универсалки обналичка 1% так и осталось?
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:50
Re: Приватбанк
aladin, достаточно оформить платёжную карту в валюте получения платежа.
Зачисление SWIFT на КдВ будут обложены комиссией карты 0,5 % (снятие в кассе бесплатно), а на Уни — бесплатно (снятие 1 %). Валютные Уни выдают только участникам клуба GOLD, членство др 20 грн/месяц.
А так необходимо правильно указывать назначение платежа, чтобы не возникло вопросов.
Подробности здесь
PS Ещё момент. Может заинтересоваться налоговая при получении периодических поступлений (свыше 2 раз в год).
Только в кассе будет комиссия.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 31 сер, 2020 16:05
Это даа, есть 1%
Но, например, мне лет 100 не нужен нал с Уни
... делайте хоть что-нибудь!
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