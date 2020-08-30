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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8663866486658666
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:15

  jay2004 написав:
  Arien написав:вы мне еще вот что скажите, пожалуйста: в ПБ так и не появилось дебетных карт без комиссии зачисления?


Нет. Только соц. выплаты заходят без комисса (зарплата, пенсия, субсидия и т.п).

Приват разрешает открыть 2ю, чиста дебетную Уни
А мона и Диджитал Уни прям в ИБ сварганить(без пластмаски)
Уни пополняются без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:30

Re: Приватбанк

Подскажите, пожалуйста, как мне частному лицу (не ФОП) лучше получать через Приват доллары из США от юрлица, фондового брокера - валютный счет или достаточно карты? SWIFT. Платежи примерно раз в квартал, суммы до 1000$.
aladin
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:49

  clientage написав:
  jay2004 написав:
  Arien написав:вы мне еще вот что скажите, пожалуйста: в ПБ так и не появилось дебетных карт без комиссии зачисления?


Нет. Только соц. выплаты заходят без комисса (зарплата, пенсия, субсидия и т.п).

Приват разрешает открыть 2ю, чиста дебетную Уни
А мона и Диджитал Уни прям в ИБ сварганить(без пластмаски)
Уни пополняются без комисс

а у Универсалки обналичка 1% так и осталось?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:50

Re: Приватбанк

aladin, достаточно оформить платёжную карту в валюте получения платежа.

Зачисление SWIFT на КдВ будут обложены комиссией карты 0,5 % (снятие в кассе бесплатно), а на Уни — бесплатно (снятие 1 %). Валютные Уни выдают только участникам клуба GOLD, членство др 20 грн/месяц.

А так необходимо правильно указывать назначение платежа, чтобы не возникло вопросов.
Подробности здесь https://privatbank.ua/peverodi-swift

PS Ещё момент. Может заинтересоваться налоговая при получении периодических поступлений (свыше 2 раз в год).

  clientage написав:Уни пополняются без комисс
Только в кассе будет комиссия. :(
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:05

  Arien написав:
  clientage написав:
  Arien написав:вы мне еще вот что скажите, пожалуйста: в ПБ так и не появилось дебетных карт без комиссии зачисления?
Приват разрешает открыть 2ю, чиста дебетную Уни
А мона и Диджитал Уни прям в ИБ сварганить(без пластмаски)
Уни пополняются без комисс

а у Универсалки обналичка 1% так и осталось?

Это даа, есть 1%
Но, например, мне лет 100 не нужен нал с Уни :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:07

  clientage написав:Это даа, есть 1%
Но, например, мне лет 100 не нужен нал с Уни :P


спасибо! мне надо карту, чтобы и пополнение третьими лицами, и обналичку мною без комис. я бы и на РКО в год была согласна при этом условии.
альфовская выручает, но к сож наш народ инертен: как позаводили карты ПБ много лет назал, так на Моню или Альфу их пинками не выпрешь.
Arien
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ну считай этот 1% рко
если нет фантазии как снять
v57
 
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  #<1 ... 8663866486658666
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