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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 01:16
klug написав: ol_zy написав: Искатель написав:
Неожиданно понадобилось заплатить на счет ФОП (счет открыт в Привате). Да, номера карты нет, а дали IBAN.
Если платить с карты Привата, будет ли комиссия и какая?
Думаю, отсюда толкнуть или СЭПом из Альфы/Форварда...
лучше делать как думаете, точно без комиса и в тот же день уйдет, а с ПБ только на след.
У межах Прихвату платежі зараховуються миттєво 24/7.
а, ну да, но все равно там же 3 грн вроде, если СЕП?
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