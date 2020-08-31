klug написав:ol_zy написав:
лучше делать как думаете, точно без комиса и в тот же день уйдет, а с ПБ только на след.
У межах Прихвату платежі зараховуються миттєво 24/7.
а, ну да, но все равно там же 3 грн вроде, если СЕП?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 01:16
а, ну да, но все равно там же 3 грн вроде, если СЕП?
Додано: Вів 01 вер, 2020 07:59
Re: Приватбанк
Допку к своей кдв для ребенка можно сделать без похода а отделение с ребенком?
Додано: Вів 01 вер, 2020 09:54
Re: Приватбанк
andreyiskra, допку без похода в отделение можно сделать, если в банке он уже является его клиентом.
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