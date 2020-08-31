RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8664866586668667
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:59

Re: Приватбанк

Допку к своей кдв для ребенка можно сделать без похода а отделение с ребенком?
andreyiskra
 
Повідомлень: 972
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:54

Re: Приватбанк

andreyiskra, допку без похода в отделение можно сделать, если в банке он уже является его клиентом.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2309
З нами з: 08.03.18
Подякував: 199 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:59

  ol_zy написав:а, ну да, но все равно там же 3 грн вроде, если СЕП?

Було. Вже СЕП - 0.5% :cry:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 10.08.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:03

  Solar_simfi написав:
  ol_zy написав:а, ну да, но все равно там же 3 грн вроде, если СЕП?

Було. Вже СЕП - 0.5% :cry:

Какие ваши доказательства?
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 565
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:05

  ramzes4 написав:
  Solar_simfi написав:
  ol_zy написав:а, ну да, но все равно там же 3 грн вроде, если СЕП?

Було. Вже СЕП - 0.5% :cry:

Какие ваши доказательства?

Зайдіть в П24 для фізосіб, створіть платіж по Україні, наприклад на 60 000, тицніть "розрахувати комісію". Результат вас здивує.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 10.08.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:07

Solar_simfi
Уже и на сайте нашел :(
Платіж для поповнення карток інших банків – за реквізитами (через картковий IBAN-рахунок). Комісія становить 0,5% (min 5 грн).

https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 565
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:11

Тут ещё остались фанаты примата? :lol:

P.S. Прямо интересно - за 0,5% они увеличат скорость отправки СЭП-платежей с черепашьей раз в сутки по будням? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 01 вер, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 8979
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:24

Було. Вже СЕП - 0.5% :cry:[/quote]
Какие ваши доказательства?[/quote]
Зайдіть в П24 для фізосіб, створіть платіж по Україні, наприклад на 60 000, тицніть "розрахувати комісію". Результат вас здивує.[/quote]


===============================
пише 3 грн на 100К

http://prntscr.com/u9ixa8


роблю висновок - комісія залежить або від ЄДРПОУ або від IBAN
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9410
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:27

  greenozon написав:Було. Вже СЕП - 0.5% :cry:

Какие ваши доказательства?[/quote]
Зайдіть в П24 для фізосіб, створіть платіж по Україні, наприклад на 60 000, тицніть "розрахувати комісію". Результат вас здивує.[/quote]


===============================
пише 3 грн на 100К

http://prntscr.com/u9ixa8


роблю висновок - комісія залежить або від ЄДРПОУ або від IBAN[/quote]

Ви точно створюєте СЕП-платіж саме на картрахунок в іншому банку? Чи це СЕП на поточний? Тариф змінено саме на платежі на картрахунки в інших банках.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 10.08.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8664866586668667
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, Ferlakur, MASolomko, patrikk, REA 1109, rollo, Solar_simfi і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.