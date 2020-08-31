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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 07:59
Re: Приватбанк
Допку к своей кдв для ребенка можно сделать без похода а отделение с ребенком?
Додано: Вів 01 вер, 2020 09:54
Re: Приватбанк
andreyiskra, допку без похода в отделение можно сделать, если в банке он уже является его клиентом.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:59
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:03
Какие ваши доказательства?
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:05
Зайдіть в П24 для фізосіб, створіть платіж по Україні, наприклад на 60 000, тицніть "розрахувати комісію". Результат вас здивує.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:07
Solar_simfi
Уже и на сайте нашел
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:11
Тут ещё остались фанаты примата?
P.S. Прямо интересно - за 0,5% они увеличат скорость отправки СЭП-платежей с черепашьей раз в сутки по будням?
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 01 вер, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:24
Було. Вже СЕП - 0.5% [/quote]
Какие ваши доказательства?[/quote]
Зайдіть в П24 для фізосіб, створіть платіж по Україні, наприклад на 60 000, тицніть "розрахувати комісію". Результат вас здивує.[/quote]
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пише 3 грн на 100К
роблю висновок - комісія залежить або від ЄДРПОУ або від IBAN
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:27
Какие ваши доказательства?[/quote]
Зайдіть в П24 для фізосіб, створіть платіж по Україні, наприклад на 60 000, тицніть "розрахувати комісію". Результат вас здивує.[/quote]
===============================
пише 3 грн на 100К
роблю висновок - комісія залежить або від ЄДРПОУ або від IBAN[/quote]
Ви точно створюєте СЕП-платіж саме на картрахунок в іншому банку? Чи це СЕП на поточний? Тариф змінено саме на платежі на картрахунки в інших банках.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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