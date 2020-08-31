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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8665866686678668
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:56

  greenozon написав:Solar_simfi
маєте на увазі на 2620 рахунок?
платіж пробував робити за вільними реквізитами

Так, там же чітко написано, що окремий тариф на поповнення карткових рахунків, а шлете на ФОПа.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:00

  Solar_simfi написав:Ви точно створюєте СЕП-платіж саме на картрахунок в іншому банку? Чи це СЕП на поточний? Тариф змінено саме на платежі на картрахунки в інших банках.

Хмм... Цікаво. Це вони з 1 вересня комісію за СЕП ввели? А було якесь оголошення?
P.S.
На готовому шаблоні при переказі на карту є комісія (вчора ще не було).
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:20

  greenozon написав:Solar_simfi
маєте на увазі на 2620 рахунок?
платіж пробував робити за вільними реквізитами

Вам там вже відповіли. Так, ці 0.5% це нова комісія, яку запроваджено виключно на платежі на картрахунки інших банків.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:23

  Solar_simfi написав:
  greenozon написав:Solar_simfi
маєте на увазі на 2620 рахунок?
платіж пробував робити за вільними реквізитами

Вам там вже відповіли. Так, ці 0.5% це нова комісія, яку запроваджено виключно на платежі на картрахунки інших банків.

Картрахунків вже років два як немає, є тільки поточні 2620ххх
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:33

Пазл склався
СЕП із 1 вересня 2020
------------------------
якщо слати на 2600 (ФОП, ЮО) - комісія по старому 3 грн фікс
якщо слати на 2620 (поточний чи картрахунок ФО) - 0.5% від суми
+50грн !
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а 2600 это шо?
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:51

Re: Приватбанк

v57 написав:а 2600 это шо?
Текущий счёт юрлица, ФОПы туда же относятся
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:52

  v57 написав:а 2600 это шо?

урлица
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:59

а, типа цеховики :)
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