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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:56
greenozon написав:Solar_simfi
маєте на увазі на 2620 рахунок?
платіж пробував робити за вільними реквізитами
Так, там же чітко написано, що окремий тариф на поповнення карткових рахунків, а шлете на ФОПа.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:00
Solar_simfi написав:
Ви точно створюєте СЕП-платіж саме на картрахунок в іншому банку? Чи це СЕП на поточний? Тариф змінено саме на платежі на картрахунки в інших банках.
Хмм... Цікаво. Це вони з 1 вересня комісію за СЕП ввели? А було якесь оголошення?
P.S.
На готовому шаблоні при переказі на карту є комісія (вчора ще не було).
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:20
greenozon написав:Solar_simfi
маєте на увазі на 2620 рахунок?
платіж пробував робити за вільними реквізитами
Вам там вже відповіли. Так, ці 0.5% це нова комісія, яку запроваджено виключно на платежі на картрахунки
інших банків.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:23
Solar_simfi написав: greenozon написав:Solar_simfi
маєте на увазі на 2620 рахунок?
платіж пробував робити за вільними реквізитами
Вам там вже відповіли. Так, ці 0.5% це нова комісія, яку запроваджено виключно на платежі на картрахунки
інших банків.
Картрахунків вже років два як немає, є тільки поточні 2620ххх
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:33
Пазл склався
СЕП із 1 вересня 2020
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якщо слати на 2600 (ФОП, ЮО) - комісія по старому 3 грн фікс
якщо слати на 2620 (поточний чи картрахунок ФО) - 0.5% від суми
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:48
а 2600 это шо?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:51
v57 написав:а 2600 это шо?
Текущий счёт юрлица, ФОПы туда же относятся
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:52
v57 написав:
а 2600 это шо?
урлица
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:59
а, типа цеховики
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