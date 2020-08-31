Додано: Вів 01 вер, 2020 16:34

she_ne_investor написав: І от що робити - платити привату, скажімо 500 грн за переказ 100к, чи вигрібати з банкоматів? Але в банкоматах же ліміт в 20к/3год. Прийдеться замовляти і в касу топати. З одного боку, може цей час і не вартий 500 грн, з іншого - якого х... на рівному місці втрачати 500 грн... І от що робити - платити привату, скажімо 500 грн за переказ 100к, чи вигрібати з банкоматів? Але в банкоматах же ліміт в 20к/3год. Прийдеться замовляти і в касу топати. З одного боку, може цей час і не вартий 500 грн, з іншого - якого х... на рівному місці втрачати 500 грн...

Давеча приходилось снимать поздно вечером несчастные 10 тыс грн с приматной КДВ. Пошел к знакомому банкомету, смотрю его поменяли на новый (с функцией приема, но видимо функцию выдачи включить забыли). Не получил я в нём свои 10 тыс грн. Пришлось тратить полчаса, чтоб оббегать близлежащие на улице 3-4 неприматные банкомета и выгребать по 3 раза по 1 тыс за раз (больше не дает; аваль-банкомет вообще максимум предложил мне долбиться по 200 грн и изменить сумму нельзя) в каждом из них. После снятых 8 тыс вообще отказался выдавать даже 200 грн.А Вы говорите снять 100 тыс в банкомете - нынче сразу убиться легче чем выполнить данную задачу, хотя пару лет назад снималось более менее нормально.И зачем такой кешлесс. Та чтоб сам голова нбу и прочие члены наглядовых рад каждый месяц бегали по банкометам и снимали свои сотни тысяч по 200 - 1000 грн (которые почти они же и заложили в настройках банкометов).Тут получается какая-то игра в одни ворота, - и снять нормально без мороки и лишних телодвижений не дают и тарифы на сепы-п2п повышают - что-то с этим нужно было бы делать, либо одно, либо другое.