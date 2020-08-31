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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8666866786688669
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:55

Re: Приватбанк

Банк идет на юг
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:01

на юХхх
... но ему не привыкать, он ходок еще тот :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:10

  greenozon написав:Пазл склався
СЕП із 1 вересня 2020
------------------------
якщо слати на 2600 (ФОП, ЮО) - комісія по старому 3 грн фікс
якщо слати на 2620 (поточний чи картрахунок ФО) - 0.5% від суми

Жлоби, млін.
І от що робити - платити привату, скажімо 500 грн за переказ 100к, чи вигрібати з банкоматів? Але в банкоматах же ліміт в 20к/3год. Прийдеться замовляти і в касу топати. З одного боку, може цей час і не вартий 500 грн, з іншого - якого х... на рівному місці втрачати 500 грн...
P.S.
А було попередження про зміну тарифів ?
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:30

Re: Жлобат-банк

Цікаво, а якщо на котловий іншого банку надсилати ( 2940... чи щось таке) буде коміс чи ні? Чи жлоби будуть призначати комісію і за те, що буде прописано в призначенні платежу?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:34

Re: Приватбанк

  she_ne_investor написав:І от що робити - платити привату, скажімо 500 грн за переказ 100к, чи вигрібати з банкоматів? Але в банкоматах же ліміт в 20к/3год. Прийдеться замовляти і в касу топати. З одного боку, може цей час і не вартий 500 грн, з іншого - якого х... на рівному місці втрачати 500 грн...


Давеча приходилось снимать поздно вечером несчастные 10 тыс грн с приматной КДВ. Пошел к знакомому банкомету, смотрю его поменяли на новый (с функцией приема, но видимо функцию выдачи включить забыли :D ). Не получил я в нём свои 10 тыс грн. Пришлось тратить полчаса, чтоб оббегать близлежащие на улице 3-4 неприматные банкомета и выгребать по 3 раза по 1 тыс за раз (больше не дает; аваль-банкомет вообще максимум предложил мне долбиться по 200 грн и изменить сумму нельзя) в каждом из них. После снятых 8 тыс вообще отказался выдавать даже 200 грн. :evil:
А Вы говорите снять 100 тыс в банкомете - нынче сразу убиться легче чем выполнить данную задачу :D , хотя пару лет назад снималось более менее нормально.
И зачем такой кешлесс. Та чтоб сам голова нбу и прочие члены наглядовых рад каждый месяц бегали по банкометам и снимали свои сотни тысяч по 200 - 1000 грн (которые почти они же и заложили в настройках банкометов). :mrgreen:
Тут получается какая-то игра в одни ворота, - и снять нормально без мороки и лишних телодвижений не дают и тарифы на сепы-п2п повышают - что-то с этим нужно было бы делать, либо одно, либо другое.
Alex2007
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