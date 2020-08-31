|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:55
Re: Приватбанк
Банк идет на юг
.......
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:01
на юХхх
... но ему не привыкать, он ходок еще тот
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:10
Жлоби, млін.
І от що робити - платити привату, скажімо 500 грн за переказ 100к, чи вигрібати з банкоматів? Але в банкоматах же ліміт в 20к/3год. Прийдеться замовляти і в касу топати. З одного боку, може цей час і не вартий 500 грн, з іншого - якого х... на рівному місці втрачати 500 грн...
P.S.
А було попередження про зміну тарифів ?
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:30
Re: Жлобат-банк
Цікаво, а якщо на котловий іншого банку надсилати ( 2940... чи щось таке) буде коміс чи ні? Чи жлоби будуть призначати комісію і за те, що буде прописано в призначенні платежу?
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:34
Re: Приватбанк
Давеча приходилось снимать поздно вечером несчастные 10 тыс грн с приматной КДВ. Пошел к знакомому банкомету, смотрю его поменяли на новый (с функцией приема, но видимо функцию выдачи включить забыли ). Не получил я в нём свои 10 тыс грн. Пришлось тратить полчаса, чтоб оббегать близлежащие на улице 3-4 неприматные банкомета и выгребать по 3 раза по 1 тыс за раз (больше не дает; аваль-банкомет вообще максимум предложил мне долбиться по 200 грн и изменить сумму нельзя) в каждом из них. После снятых 8 тыс вообще отказался выдавать даже 200 грн.
А Вы говорите снять 100 тыс в банкомете - нынче сразу убиться легче чем выполнить данную задачу , хотя пару лет назад снималось более менее нормально.
И зачем такой кешлесс. Та чтоб сам голова нбу и прочие члены наглядовых рад каждый месяц бегали по банкометам и снимали свои сотни тысяч по 200 - 1000 грн (которые почти они же и заложили в настройках банкометов).
Тут получается какая-то игра в одни ворота, - и снять нормально без мороки и лишних телодвижений не дают и тарифы на сепы-п2п повышают - что-то с этим нужно было бы делать, либо одно, либо другое.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:37
Re: Приватбанк
Будет
.......
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:43
І що це виходить, вийти з привата адекватно безналом тепер не можна буде? Лише кеш? Чи може хоч зелена та червона стежка продовжуть працювати?
Востаннє редагувалось 1finanсier в Вів 01 вер, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:04
Хтось писав що червону стежку прикрили, хз на рахунок зеленої (ніколи ними не користувався).
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:22
Re: Приватбанк
Только налом или через депозит. Пополнение копилки 1%
.......
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:40
Re: Приватбанк
Кто подскажет - какое в Киеве самое крупное и вменяемое отделение ПБ ?
|