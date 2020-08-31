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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8667866886698670
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:48

  Boundless написав:
1finanсier"[quote="1finanсier написав:Цікаво, а якщо на котловий іншого банку надсилати ( 2940... чи щось таке) буде коміс чи ні? Чи жлоби будуть призначати комісію і за те, що буде прописано в призначенні платежу?
І що це виходить, вийти з привата адекватно безналом тепер не можна буде? Лише кеш? Чи може хоч зелена та красна стежка продовжуть працювати? :wink:
Только налом или через депозит. Пополнение копилки 1%

Я ж за вихід з привату писав, а Ви за вхід )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:48

  1finanсier написав:
  Boundless написав:
1finanсier"[quote="1finanсier написав:Цікаво, а якщо на котловий іншого банку надсилати ( 2940... чи щось таке) буде коміс чи ні? Чи жлоби будуть призначати комісію і за те, що буде прописано в призначенні платежу?
І що це виходить, вийти з привата адекватно безналом тепер не можна буде? Лише кеш? Чи може хоч зелена та красна стежка продовжуть працювати? :wink:
Только налом или через депозит. Пополнение копилки 1%

Я ж за вихід з привату писав, а Ви за вхід )

Обычно выходу предшествует вход... :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:25

  MASolomko написав:andreyiskra, допку без похода в отделение можно сделать, если в банке он уже является его клиентом.

Является клиентом. В приват 24 делать? Или на сайте привата где заказ карт?
Попробовал с А Уни толкалкой А кинуть 1 грн на Приват Уни - без комиссии, потом её с Приват Уни по зелёной тропке - тоже без комиссии.
andreyiskra
 
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  #<1 ... 8667866886698670
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