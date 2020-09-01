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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:48
Boundless написав: 1finanсier"[quote="1finanсier написав:
Цікаво, а якщо на котловий іншого банку надсилати ( 2940... чи щось таке) буде коміс чи ні? Чи жлоби будуть призначати комісію і за те, що буде прописано в призначенні платежу?
І що це виходить, вийти з привата адекватно безналом тепер не можна буде? Лише кеш? Чи може хоч зелена та красна стежка продовжуть працювати?
Только налом или через депозит. Пополнение копилки 1%
Я ж за вихід з привату писав, а Ви за вхід )
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1finanсier
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:48
1finanсier написав: Boundless написав: 1finanсier"[quote="1finanсier написав:
Цікаво, а якщо на котловий іншого банку надсилати ( 2940... чи щось таке) буде коміс чи ні? Чи жлоби будуть призначати комісію і за те, що буде прописано в призначенні платежу?
І що це виходить, вийти з привата адекватно безналом тепер не можна буде? Лише кеш? Чи може хоч зелена та красна стежка продовжуть працювати?
Только налом или через депозит. Пополнение копилки 1%
Я ж за вихід з привату писав, а Ви за вхід )
Обычно выходу предшествует вход...
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ROLF
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:25
MASolomko написав:
andreyiskra, допку без похода в отделение можно сделать, если в банке он уже является его клиентом.
Является клиентом. В приват 24 делать? Или на сайте привата где заказ карт?
Попробовал с А Уни толкалкой А кинуть 1 грн на Приват Уни - без комиссии, потом её с Приват Уни по зелёной тропке - тоже без комиссии.
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andreyiskra
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:46
Если в П24 заблокировать карту, то ее потом можно разблокировать в том же П24 или идти в отделение за новой?!
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novichok
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:01
novichok Можна в п24
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:33
andreyiskra написав:
Является клиентом. ...Или на сайте привата где заказ карт?
Оформление допки делается на сайте заказа карт, там проходите авторизацию и затем пытаетесь выполнить заказ карты на доверенное лицо.
Но есть момент, что система или уже проверяющий может оформление такой карты не пропустить. От сего стоит спросить поддержку.
andreyiskra написав:
...потом её с Приват Уни по зелёной тропке - тоже без комиссии.
Это какую карту пополняли таким макаром?
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MASolomko
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:58
Очередное покращеня - теперь перевод на карту другого банка по реквизитам (ИБАНУ) карточного счета, комиссия 0.5%
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vpchelko
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Додано: Вів 01 вер, 2020 23:12
MASolomko написав: andreyiskra написав:
...потом её с Приват Уни по зелёной тропке - тоже без комиссии.
Это какую карту пополняли таким макаром?
По ходу "А Уни".
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Додано: Вів 01 вер, 2020 23:13
vpchelko написав:
Очередное покращеня - теперь перевод на карту другого банка по реквизитам (ИБАНУ) карточного счета, комиссия 0.5%
битва титанов / битва банка с отделениями против банка без отделений.
в итоге чуб-ы трещат у холопов.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Вів 01 вер, 2020 23:16
Goodman написав:
битва титанов
швидше битва слоняри і мурашки
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