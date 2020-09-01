м-дя .... 1стор1я .... колись НА ТАСю Ф О Н Д за 10грн )))) перекинув. Були часи.Все минае.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:21
Re: Приватбанк
м-дя .... 1стор1я .... колись НА ТАСю Ф О Н Д за 10грн )))) перекинув. Були часи.Все минае.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:34
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:35
Re: Приватбанк
Её, имелось ввиду 1 гривну
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:51
ребята кто может это разъяснить нормально? как они знают у меня в другом банке карточный счёт или не карточный?
как-то можно узнать по какому тарифу пойдёт платёж 3 грн или 0,5% (min 5 грн)?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 02 вер, 2020 00:05
Re: Приватбанк
Додано: Сер 02 вер, 2020 00:07
viewtopic.php?p=5048255#p5048255
Для котлових можливі варіанти - потрібно досліджувати. Комісію видно до платежу - експериментуйте.
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