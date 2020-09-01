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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8669867086718672>
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:21

Re: Приватбанк

  greenozon написав:швидше битва слоняри і мурашки

м-дя .... 1стор1я .... колись НА ТАСю Ф О Н Д за 10грн )))) перекинув. Були часи.Все минае.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:34

  MASolomko написав:
  andreyiskra написав:...потом её с Приват Уни по зелёной тропке - тоже без комиссии.
Это какую карту пополняли таким макаром?

Доходную
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:35

Re: Приватбанк

Её, имелось ввиду 1 гривну
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:51

Платіж для поповнення карток інших банків – за реквізитами (через картковий IBAN-рахунок). Комісія становить 0,5% (min 5 грн).


ребята кто может это разъяснить нормально? как они знают у меня в другом банке карточный счёт или не карточный?
как-то можно узнать по какому тарифу пойдёт платёж 3 грн или 0,5% (min 5 грн)?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:05

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:ребята кто может это разъяснить нормально? как они знают у меня в другом банке карточный счёт или не карточный?
как-то можно узнать по какому тарифу пойдёт платёж 3 грн или 0,5% (min 5 грн)?

Обычно в таких переводах пишется нужная инфа в назначении...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:07

  uaprofi написав:
Платіж для поповнення карток інших банків – за реквізитами (через картковий IBAN-рахунок). Комісія становить 0,5% (min 5 грн).


ребята кто может это разъяснить нормально? как они знают у меня в другом банке карточный счёт или не карточный?
как-то можно узнать по какому тарифу пойдёт платёж 3 грн или 0,5% (min 5 грн)?

viewtopic.php?p=5048255#p5048255
Для котлових можливі варіанти - потрібно досліджувати. Комісію видно до платежу - експериментуйте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:46

  klug написав:
  uaprofi написав:
Платіж для поповнення карток інших банків – за реквізитами (через картковий IBAN-рахунок). Комісія становить 0,5% (min 5 грн).


ребята кто может это разъяснить нормально? как они знают у меня в другом банке карточный счёт или не карточный?
как-то можно узнать по какому тарифу пойдёт платёж 3 грн или 0,5% (min 5 грн)?

viewtopic.php?p=5048255#p5048255
Для котлових можливі варіанти - потрібно досліджувати. Комісію видно до платежу - експериментуйте.


похоже это или маразм или они чегото перемудрили.
если как выше тут писали что всё против "котиков" - ну не нравятся им "коты" поставьте по мфо того банка 2% или 100 грн за платёж и всё. и честно об этом напишите - шо не любите кошек. и мононафты перестанут юзать зёлёную тумбу.
так нет они просто зарубили млять сеп за 3 грн даже с кдв. маразм.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:52

  uaprofi написав:
  klug написав:
Платіж для поповнення карток інших банків – за реквізитами (через картковий IBAN-рахунок). Комісія становить 0,5% (min 5 грн).


ребята кто может это разъяснить нормально? как они знают у меня в другом банке карточный счёт или не карточный?
как-то можно узнать по какому тарифу пойдёт платёж 3 грн или 0,5% (min 5 грн)?

viewtopic.php?p=5048255#p5048255
Для котлових можливі варіанти - потрібно досліджувати. Комісію видно до платежу - експериментуйте.


похоже это или маразм или они чегото перемудрили.
если как выше тут писали что всё против "котиков" - ну не нравятся им "коты" поставьте по мфо того банка 2% или 100 грн за платёж и всё. и честно об этом напишите - шо не любите кошек. и мононафты перестанут юзать зёлёную тумбу.
так нет они просто зарубили млять сеп за 3 грн даже с кдв. маразм.[/quote]


Що вже СЕП за 3гр.тю-тю?? Це точно? :D
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:58

Ethereum

похоже если в ибане будет 2620 то будет 0,5%
но это не точно. как корезоид решит так и будет.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 06:11

Re: Приватбанк

  vpchelko написав:Обычно в таких переводах пишется нужная инфа в назначении...
Проверил 2 старых своих шаблона - назначение просто перевод (Форвард+Универсал) - везде бьет комиссию , т к это карточные ИБАНы.
****************
Будь осторожен, следи за собой (с). Не ленись КАЖДЫЙ РАЗ пересчитывать комисс.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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