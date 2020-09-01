А-банк сменил/добавил точку входа денежек - уже I-бох до 30к.
Синхронно погружаемся в среду "ЖИВИ И ПЛАТИ"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 06:15
Re: Приватбанк
А-банк сменил/добавил точку входа денежек - уже I-бох до 30к.
Синхронно погружаемся в среду "ЖИВИ И ПЛАТИ"
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 02 вер, 2020 06:26
Кто не платил 3 грн., тот и 0.5% не заплатит.
А поклонникам Привата- и 0.5% не деньги.
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