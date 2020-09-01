RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8669867086718672
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 06:15

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:и честно об этом напишите - шо не любите кошек. и мононафты перестанут юзать зёлёную тумбу.
так нет они просто зарубили млять сеп за 3 грн даже с кдв. маразм.


А-банк сменил/добавил точку входа денежек - уже I-бох до 30к.
Синхронно погружаемся в среду "ЖИВИ И ПЛАТИ"
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3572
З нами з: 23.11.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 06:26

Кто не платил 3 грн., тот и 0.5% не заплатит.
А поклонникам Привата- и 0.5% не деньги.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4555
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:27

З рахунків ФОП прямий СЕП на власні картки в інших банках залишилось 3 гривні, хтось вже перевірив? Бо в мене на рахунку ФОПчика 0.00, а цікаво :roll:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 10.08.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:23

  guntherhouse777 написав:Кто не платил 3 грн., тот и 0.5% не заплатит.
А поклонникам Привата- и 0.5% не деньги.

Приват в каком-то смысле монополист, и его положение позволяет ему такое делать. И никто ему ничего не сделает.
"БЕРЕМО І РОБИМО"!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12420
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7111 раз.
Подякували: 3273 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:01

Solar_simfi
До 1.10 2грн.,потом 3.
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 708
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:31

Re: Приватбанк

А если забирать приложением Моно с универсалки личные средства, какая комиссия 0.5% или 1%, есть min 5 грн или нет?
Sagittarius
Аватар користувача
 
Повідомлень: 550
З нами з: 01.05.07
Подякував: 341 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:34

  ROLF написав:Solar_simfi
До 1.10 2грн.,потом 3.

По 2 я помню, платил же налоги в июле. Ну раз пока не повышают до 0.5%, то и на этом спасибо.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 10.08.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8669867086718672
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Koticoff, wolt450, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8770)
02.09.2020 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.