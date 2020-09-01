Додано: Сер 02 вер, 2020 16:03

Добрый день

1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при отправлении от физ. лица? Это правда?

2. На УНИ зачисление без комиссии?

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