А-банк сменил/добавил точку входа денежек - уже I-бох до 30к.
Синхронно погружаемся в среду "ЖИВИ И ПЛАТИ"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 06:15
Re: Приватбанк
А-банк сменил/добавил точку входа денежек - уже I-бох до 30к.
Синхронно погружаемся в среду "ЖИВИ И ПЛАТИ"
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 02 вер, 2020 06:26
Кто не платил 3 грн., тот и 0.5% не заплатит.
А поклонникам Привата- и 0.5% не деньги.
Додано: Сер 02 вер, 2020 08:27
З рахунків ФОП прямий СЕП на власні картки в інших банках залишилось 3 гривні, хтось вже перевірив? Бо в мене на рахунку ФОПчика 0.00, а цікаво
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:23
Приват в каком-то смысле монополист, и его положение позволяет ему такое делать. И никто ему ничего не сделает.
"БЕРЕМО І РОБИМО"!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:31
Re: Приватбанк
А если забирать приложением Моно с универсалки личные средства, какая комиссия 0.5% или 1%, есть min 5 грн или нет?
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:34
По 2 я помню, платил же налоги в июле. Ну раз пока не повышают до 0.5%, то и на этом спасибо.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:33
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:03
Re: Приватбанк
Добрый день
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при отправлении от физ. лица? Это правда?
2. На УНИ зачисление без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:13
|