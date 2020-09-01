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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8670867186728673
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:15

  v57 написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при отправлении от физ. лица? Это правда?
2. На УНИ зачисление без комиссии?

1. вместе слова не понятны
2.без

Прошу прощения
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при переводе от физ. лица? Это правда? Короче перевод надо получить от физ. лица. Боюсь блокировки
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:20

  Алексей77 написав:Прошу прощения
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при переводе от физ. лица? Это правда? Короче перевод надо получить от физ. лица. Боюсь блокировки


Это наверное вам те чуваки с олх навешали про подтверждение коммерческого платежа? Больше прочитать об этом негде.
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  #<1 ... 8670867186728673
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