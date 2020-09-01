Прошу прощения
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при переводе от физ. лица? Это правда? Короче перевод надо получить от физ. лица. Боюсь блокировки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:15
Прошу прощения
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при переводе от физ. лица? Это правда? Короче перевод надо получить от физ. лица. Боюсь блокировки
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:20
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:31
сэп завтра,а это сразу.Про тоже самое)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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