Прошу прощения
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при переводе от физ. лица? Это правда? Короче перевод надо получить от физ. лица. Боюсь блокировки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:15
Прошу прощения
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при переводе от физ. лица? Это правда? Короче перевод надо получить от физ. лица. Боюсь блокировки
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:20
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:31
сэп завтра,а это сразу.Про тоже самое)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 03 вер, 2020 00:45
Підтримка повідомила, що будь-який СЕП на рахунок фізичної особи 2620 (незалежно чи картковий чи поточний безкартковий) буде з комісією 0,5% (мін. 5 грн.) незалежно від того, що буде написано у призначенні платежу. СЕП на рахунок юридичної особи 2600/2603 буде з комісією 3 грн. або 1 грн.(договірний). А сплата бюджетних платежів (податки, штрфи, пеня і т.п.) може взагалі бути з комісією 1%.
Додано: Чет 03 вер, 2020 00:59
Re: Приватбанк
Час повністю закривати карту Привата. Навіть Ощад і то кращий...
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Додано: Чет 03 вер, 2020 01:02
Re: Приватбанк
держ банк, держ платіж, деруть мзду із холопів втрідорога
офігіли вкрай
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 вер, 2020 02:01
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