|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:15
v57 написав: Алексей77 написав:
Добрый день
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при отправлении от физ. лица? Это правда?
2. На УНИ зачисление без комиссии?
1. вместе слова не понятны
2.без
Прошу прощения
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при переводе от физ. лица? Это правда? Короче перевод надо получить от физ. лица. Боюсь блокировки
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1553
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:20
Алексей77 написав:
Прошу прощения
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при переводе от физ. лица? Это правда? Короче перевод надо получить от физ. лица. Боюсь блокировки
Это наверное вам те чуваки с олх навешали про подтверждение коммерческого платежа? Больше прочитать об этом негде.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8896
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:31
Sagittarius написав: Sagittarius написав:
А если забирать приложением Моно с универсалки личные средства, какая комиссия 0.5% или 1%, есть min 5 грн или нет?
Проверил, что есть min 5 грн, т.е. тоже самое что СЭП.
сэп завтра,а это сразу.Про тоже самое)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4476
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 595 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 00:45
uaprofi написав:
Платіж для поповнення карток інших банків – за реквізитами (через картковий IBAN-рахунок). Комісія становить 0,5% (min 5 грн).
ребята кто может это разъяснить нормально? как они знают у меня в другом банке карточный счёт или не карточный?
как-то можно узнать по какому тарифу пойдёт платёж 3 грн или 0,5% (min 5 грн)?
Підтримка повідомила, що будь-який СЕП на рахунок фізичної особи 2620 (незалежно чи картковий чи поточний безкартковий) буде з комісією 0,5% (мін. 5 грн.) незалежно від того, що буде написано у призначенні платежу. СЕП на рахунок юридичної особи 2600/2603 буде з комісією 3 грн. або 1 грн.(договірний). А сплата бюджетних платежів (податки, штрфи, пеня і т.п.) може взагалі бути з комісією 1%.
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 00:59
Час повністю закривати карту Привата. Навіть Ощад і то кращий...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1293
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 вер, 2020 01:02
Sanio написав:
А сплата бюджетних платежів (податки, штрфи, пеня і т.п.) може взагалі бути з комісією 1%.
держ банк, держ платіж, деруть мзду із холопів втрідорога
офігіли вкрай
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9435
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 02:01
Solar_simfi написав: ROLF написав:Solar_simfi
До 1.10 2грн.,потом 3.
По 2 я помню, платил же налоги в июле. Ну раз пока не повышают до 0.5%, то и на этом спасибо.
и вроде уже после 16-30 без комиса 0,2% будет для юриков на чужие банки.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6144
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 628 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 02:20
ol_zy написав:
и вроде уже после 16-30 без комиса 0,2% будет для юриков на чужие банки.
З 01.10.2020
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|