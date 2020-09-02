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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8670867186728673
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:15

  v57 написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при отправлении от физ. лица? Это правда?
2. На УНИ зачисление без комиссии?

1. вместе слова не понятны
2.без

Прошу прощения
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при переводе от физ. лица? Это правда? Короче перевод надо получить от физ. лица. Боюсь блокировки
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:20

  Алексей77 написав:Прошу прощения
1. Где-то читал, что сейчас Приват блокирует деньги при переводе от физ. лица? Это правда? Короче перевод надо получить от физ. лица. Боюсь блокировки


Это наверное вам те чуваки с олх навешали про подтверждение коммерческого платежа? Больше прочитать об этом негде.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:31

  Sagittarius написав:
  Sagittarius написав:А если забирать приложением Моно с универсалки личные средства, какая комиссия 0.5% или 1%, есть min 5 грн или нет?

Проверил, что есть min 5 грн, т.е. тоже самое что СЭП.
сэп завтра,а это сразу.Про тоже самое)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:45

  uaprofi написав:
Платіж для поповнення карток інших банків – за реквізитами (через картковий IBAN-рахунок). Комісія становить 0,5% (min 5 грн).


ребята кто может это разъяснить нормально? как они знают у меня в другом банке карточный счёт или не карточный?
как-то можно узнать по какому тарифу пойдёт платёж 3 грн или 0,5% (min 5 грн)?


Підтримка повідомила, що будь-який СЕП на рахунок фізичної особи 2620 (незалежно чи картковий чи поточний безкартковий) буде з комісією 0,5% (мін. 5 грн.) незалежно від того, що буде написано у призначенні платежу. СЕП на рахунок юридичної особи 2600/2603 буде з комісією 3 грн. або 1 грн.(договірний). А сплата бюджетних платежів (податки, штрфи, пеня і т.п.) може взагалі бути з комісією 1%.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:59

Re: Приватбанк

Час повністю закривати карту Привата. Навіть Ощад і то кращий...
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 01:02

Re: Приватбанк

  Sanio написав:А сплата бюджетних платежів (податки, штрфи, пеня і т.п.) може взагалі бути з комісією 1%.


держ банк, держ платіж, деруть мзду із холопів втрідорога

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 02:01

  Solar_simfi написав:
  ROLF написав:Solar_simfi
До 1.10 2грн.,потом 3.

По 2 я помню, платил же налоги в июле. Ну раз пока не повышают до 0.5%, то и на этом спасибо.

и вроде уже после 16-30 без комиса 0,2% будет для юриков на чужие банки.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 02:20

  ol_zy написав:и вроде уже после 16-30 без комиса 0,2% будет для юриков на чужие банки.

З 01.10.2020
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:58

  greenozon написав:
  Sanio написав:А сплата бюджетних платежів (податки, штрфи, пеня і т.п.) може взагалі бути з комісією 1%.


держ банк, держ платіж, деруть мзду із холопів втрідорога

офігіли вкрай

Да уж, обобрать до нитки хотят

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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:00

Откуда инфа, что перекрыли выход на Ахмет-банк? В платежах вроде ничего не поменялось.
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