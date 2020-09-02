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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8671867286738674
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:12

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:бесплатного СЭП не будет


Новий осінній тренд в БСУ (завдяки перегляду політики НБУ на тарифікацію СЕП)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:13

  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Навіть Ощад і то кращий...
С 1 октября Ощад изменяет тарифы https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe

Вроде как, бесплатного СЭП не будет :(

Будет!
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:43

  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Навіть Ощад і то кращий...
С 1 октября Ощад изменяет тарифы https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe

Вроде как, бесплатного СЭП не будет :(

Ну вот зачем писать дезу, а не просто посмотреть новые тарифы?!
Всё как было по сэпу так пока и остаётся
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:56

  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Навіть Ощад і то кращий...
С 1 октября Ощад изменяет тарифы https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe


Жестяка !! Взагалі 1% +5грн. :shock:
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