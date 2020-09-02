Новий осінній тренд в БСУ (завдяки перегляду політики НБУ на тарифікацію СЕП)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:12
Re: Приватбанк
Новий осінній тренд в БСУ (завдяки перегляду політики НБУ на тарифікацію СЕП)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:13
Будет!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:43
Ну вот зачем писать дезу, а не просто посмотреть новые тарифы?!
Всё как было по сэпу так пока и остаётся
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:56
Жестяка !! Взагалі 1% +5грн.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 15:24
Вам нуна еще разок прочитать
Похоже там (опять) появиласть комисс 0.5% при переводах в ощАде с МК на Эко-ку
... делайте хоть что-нибудь!
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