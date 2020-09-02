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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8671867286738674
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:13

  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Навіть Ощад і то кращий...
С 1 октября Ощад изменяет тарифы https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe

Вроде как, бесплатного СЭП не будет :(

Будет!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:43

  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Навіть Ощад і то кращий...
С 1 октября Ощад изменяет тарифы https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe

Вроде как, бесплатного СЭП не будет :(

Ну вот зачем писать дезу, а не просто посмотреть новые тарифы?!
Всё как было по сэпу так пока и остаётся
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:56

  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Навіть Ощад і то кращий...
С 1 октября Ощад изменяет тарифы https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe


Жестяка !! Взагалі 1% +5грн. :shock:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:24

  lov2108 написав:
  MASolomko написав:
  Ethereum написав:Навіть Ощад і то кращий...
С 1 октября Ощад изменяет тарифы https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe


Жестяка !! Взагалі 1% +5грн. :shock:

Вам нуна еще разок прочитать :wink:
Похоже там (опять) появиласть комисс 0.5% при переводах в ощАде с МК на Эко-ку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:31

  Вкладчик1234 написав:
  guntherhouse777 написав:Кто не платил 3 грн., тот и 0.5% не заплатит.
А поклонникам Привата- и 0.5% не деньги.

Приват в каком-то смысле монополист, и его положение позволяет ему такое делать. И никто ему ничего не сделает.
"БЕРЕМО І РОБИМО"!


монополист в селе. а в крупных городах полно конкурентов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:11

Re: Приватбанк

Зелену тропу прикрили, все походу...
Eldarien
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