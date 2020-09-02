MASolomko написав:С 1 октября Ощад изменяет тарифы
https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe
Вроде как, бесплатного СЭП не будет
Будет!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:13
Будет!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:43
Ну вот зачем писать дезу, а не просто посмотреть новые тарифы?!
Всё как было по сэпу так пока и остаётся
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:56
Жестяка !! Взагалі 1% +5грн.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 15:24
Вам нуна еще разок прочитать
Похоже там (опять) появиласть комисс 0.5% при переводах в ощАде с МК на Эко-ку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:31
монополист в селе. а в крупных городах полно конкурентов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 03 вер, 2020 18:11
Re: Приватбанк
Зелену тропу прикрили, все походу...
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