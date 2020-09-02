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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:13
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 вер, 2020 14:43
Ну вот зачем писать дезу, а не просто посмотреть новые тарифы?!
Всё как было по сэпу так пока и остаётся
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Кассандра
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Додано: Чет 03 вер, 2020 14:56
Жестяка !! Взагалі 1% +5грн.
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lov2108
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Додано: Чет 03 вер, 2020 15:24
lov2108 написав:
Жестяка !! Взагалі 1% +5грн.
Вам нуна еще разок прочитать
Похоже там (опять) появиласть комисс 0.5% при переводах в ощАде с МК на Эко-ку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 вер, 2020 17:31
Вкладчик1234 написав: guntherhouse777 написав:
Кто не платил 3 грн., тот и 0.5% не заплатит.
А поклонникам Привата- и 0.5% не деньги.
Приват в каком-то смысле монополист, и его положение позволяет ему такое делать. И никто ему ничего не сделает.
"БЕРЕМО І РОБИМО"!
монополист в селе. а в крупных городах полно конкурентов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Чет 03 вер, 2020 18:11
Зелену тропу прикрили, все походу...
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Eldarien
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:26
Eldarien написав:
Зелену тропу прикрили, все походу...
Сегодня все ходило хорошо.
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andreyiskra
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:50
andreyiskra написав:
Сегодня все ходило хорошо.
А на прошлой неделе вообще всё хорошо ходило.
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ingtrans
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