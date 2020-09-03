"Маємо для вас спеціальну пропозицію – участь у розіграші одного з трьох iPhone 11 на 256 GB або музичних колонок щомісяця.
Щоб стати учасником акції, необхідно: Підтвердити свою участь. Оплатити товари з картки Mastercard «Універсальна» або «Універсальна Gold» на суму від 1 000 грн у період акції."
6.9. Організатор/Партнер/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Заохочення Акції. 6.13. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких Переможці Акції не були повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції та/або також не отримали/несвоєчасно отримали Заохочення.
Уже побежал платить Клубничкой.
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