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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8672867386748675
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:59

Приват нарушил Закон?

Не нашел в Новостях Привата уведомления о повышении комиссии за платежи по реквизитам с Универсальной. Если по др каналам такого уведомления не было, Приват нарушил Закон. Для наказания, следуйте инструкции НБУ:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitanny ... cho-robiti
Alex9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:08

  Alex9 написав:Не нашел в Новостях Привата уведомления о повышении комиссии за платежи по реквизитам с Универсальной. Если по др каналам такого уведомления не было, Приват нарушил Закон. Для наказания, следуйте инструкции НБУ:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitanny ... cho-robiti

по вашей ссылке

Банк може попередити клієнтів за допомогою будь-якого каналу зв’язку (повідомленням у месенджері, мобільному додатку, телефонним дзвінком тощо) або розмістити відповідну інформацію на власному вебсайті.


Про другие каналы, там написано - "мы рекомендуем". На сайте то в тарифах карты они написали про новый комис ...
Kalgan
 
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