Не нашел в Новостях Привата уведомления о повышении комиссии за платежи по реквизитам с Универсальной. Если по др каналам такого уведомления не было, Приват нарушил Закон. Для наказания, следуйте инструкции НБУ:
Alex9 написав:Не нашел в Новостях Привата уведомления о повышении комиссии за платежи по реквизитам с Универсальной. Если по др каналам такого уведомления не было, Приват нарушил Закон. Для наказания, следуйте инструкции НБУ:
Банк може попередити клієнтів за допомогою будь-якого каналу зв’язку (повідомленням у месенджері, мобільному додатку, телефонним дзвінком тощо) або розмістити відповідну інформацію на власному вебсайті.
Про другие каналы, там написано - "мы рекомендуем". На сайте то в тарифах карты они написали про новый комис ...
Когда не знаю. Я их тарифы каждый день не мониторю. Обычно в П24 пишет сразу какая комиссия, и если она отличается от обычной, то тогда да, начинаю изучать сайт. Скорее всего недавно добавили. по срокам значит нарушили.