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  #<1 ... 8672867386748675
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:59

Приват нарушил Закон?

Не нашел в Новостях Привата уведомления о повышении комиссии за платежи по реквизитам с Универсальной. Если по др каналам такого уведомления не было, Приват нарушил Закон. Для наказания, следуйте инструкции НБУ:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitanny ... cho-robiti
Alex9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:08

  Alex9 написав:Не нашел в Новостях Привата уведомления о повышении комиссии за платежи по реквизитам с Универсальной. Если по др каналам такого уведомления не было, Приват нарушил Закон. Для наказания, следуйте инструкции НБУ:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitanny ... cho-robiti

по вашей ссылке

Банк може попередити клієнтів за допомогою будь-якого каналу зв’язку (повідомленням у месенджері, мобільному додатку, телефонним дзвінком тощо) або розмістити відповідну інформацію на власному вебсайті.


Про другие каналы, там написано - "мы рекомендуем". На сайте то в тарифах карты они написали про новый комис ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:38

  Kalgan написав:Про другие каналы, там написано - "мы рекомендуем". На сайте то в тарифах карты они написали про новый комис ...

Когда написали? В день ввода комиссии?
Явно не за 30 дней до изменений.
4 августа, например, на сайте ни слова об этой комиссии не было.
http://web.archive.org/web/202008041306 ... hie-uslugi
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ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:46

  ramzes4 написав:
  Kalgan написав:Про другие каналы, там написано - "мы рекомендуем". На сайте то в тарифах карты они написали про новый комис ...

Когда написали? В день ввода комиссии?
Явно не за 30 дней до изменений.
4 августа, например, на сайте ни слова об этой комиссии не было.
http://web.archive.org/web/202008041306 ... hie-uslugi

Когда не знаю. Я их тарифы каждый день не мониторю. Обычно в П24 пишет сразу какая комиссия, и если она отличается от обычной, то тогда да, начинаю изучать сайт.
Скорее всего недавно добавили. по срокам значит нарушили.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:16

Re: Приватбанк

  Alex9 написав:Приват нарушил Закон?


Про #зеленелайно не чули?

Який закон, які акції?!!
Це ж Приват.
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