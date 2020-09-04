Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:08
Alex9 написав:
Не нашел в Новостях Привата уведомления о повышении комиссии за платежи по реквизитам с Универсальной. Если по др каналам такого уведомления не было, Приват нарушил Закон. Для наказания, следуйте инструкции НБУ:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitanny ... cho-robiti
по вашей ссылке
Банк може попередити клієнтів за допомогою будь-якого каналу зв’язку (повідомленням у месенджері, мобільному додатку, телефонним дзвінком тощо)
або розмістити відповідну інформацію на власному вебсайті.
Про другие каналы, там написано - "мы рекомендуем". На сайте то в тарифах карты они написали про новый комис ...
Kalgan
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:38
Kalgan написав:
Про другие каналы, там написано - "мы рекомендуем". На сайте то в тарифах карты они написали про новый комис ...
Когда написали? В день ввода комиссии?
Явно не за 30 дней до изменений.
4 августа, например, на сайте ни слова об этой комиссии не было.
http://web.archive.org/web/202008041306 ... hie-uslugi
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ramzes4
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:46
ramzes4 написав: Kalgan написав:
Про другие каналы, там написано - "мы рекомендуем". На сайте то в тарифах карты они написали про новый комис ...
Когда написали? В день ввода комиссии?
Явно не за 30 дней до изменений.
4 августа, например, на сайте ни слова об этой комиссии не было.
http://web.archive.org/web/202008041306 ... hie-uslugi
Когда не знаю. Я их тарифы каждый день не мониторю. Обычно в П24 пишет сразу какая комиссия, и если она отличается от обычной, то тогда да, начинаю изучать сайт.
Скорее всего недавно добавили. по срокам значит нарушили.
Kalgan
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:16
Alex9 написав:
Приват нарушил Закон?
Про #зеленелайно не чули?
Який закон, які акції?!!
Це ж Приват.
V2
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:22
30 днів - це стосується тарифів для картко (електронних платіжних засобів). Тарифи на СЕП тут живуть окремо у вигляді тарифів на послуги. Уважно вивчайте джерела до яких апелюєте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:45
greenozon это гон1во
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:50
Добрый вечер
1. Как вывести деньги с Универсальной без комиссии? Через депозит? Как еще? 2. Есть ли комиссия за перечисление внутри банка с моей УНИ на Универсальную клиента?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:59
Алексей77 написав:
Как еще?
1. Оплатить комуналь за того парня и он вернет вам деньги.
Купить что-нибудь не нужное , потом его перепродать.
Кинуть другу у которого столб депозита в Привате и он его пополняет каждый месяц на первоначальную сумму.
2. между двумя Уни пока бесплатно .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:21
Goodman написав:
между двумя Уни пока бесплатно .
Уні різні бувають
- проста
- голда
- елітні (платина, і вище)
точно по 0 між усім цим зоопарком?
greenozon
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